В Петрозаводске поливальная машина имитировала ремонтные работы во время митинга против пенсионной реформы

Как в Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.

Карелия 28 июля присоединилась к всероссийской акции протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. В Петрозаводске состоялся второй митинг регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста, на который собралось около 500 участников.

Напомним, первый коммунисты организовали три недели назад, и он оказался самым массовым за последние годы (примерно тысяча человек собралась на Студенческом бульваре). Видимо, это напугало чиновников, и власти сделали все, чтобы сорвать акцию протеста.

Администрация Петрозаводска не разрешила КПРФ проводить митинг на площади Кирова, пояснив, что в субботу на этом месте будет проводиться ремонт. Чиновники в ультимативной форме потребовали, чтобы народ шел протестовать в гайд-парк на набережной Онежского озера, в устье Лососинки. Это место активисты называют "болотом", так как добраться до него нелегко, и даже объяснить, где этот гайд-парк находится, - задача непростая.

Чтобы изобразить на площади Кирова ремонт, чиновники послали туда с утра 28 июля поливальную машину. Когда горожане стали собираться на митинг, их встречали там полицейские патрули, а поливалка демонстративно окатывала брызгами. Лидер КПРФ в Карелии и депутат Заксобрания Евгений Ульянов заявил, что власти отказали в проведении митинга по надуманным причинам:

"Мы видели, какие ремонтные работы там ведутся - по кругу ездит поливальная машина. Отмывая – во всех смыслах – деньги. Это – показатель отношения власти к своему народу. Это прямое указание людям – где им место, - в болоте! В том болоте, в котором мы все теперь живем", - сказал Ульянов.

Подробнее о том, как прошел митинг и что говорили люди на акции протеста, читайте здесь.