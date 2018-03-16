В Петрозаводске полностью перестроят железнодорожный вокзал

Тотальная реконструкция железнодорожного вокзала в Петрозаводске завершится в 2019 году с перестройкой внутренней «начинки» здания и реставрацией исторических фасадов.

Об этом сообщил сегодня главный инженер Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов Виктор Буряк во время визита в столицу Карелии министра транспорта России Максима Соколова.

По словам Буряка, в ходе реконструкции на вокзале появятся павильон для досмотра пассажиров, эскалатор, полностью изменится внутренний облик помещений.

Что еще изменится на ж/д вокзале, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".