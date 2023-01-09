В Петрозаводске полыхает здание скандального бара (ФОТО и ВИДЕО)

На Древлянке загорелся бар «Амрит», спасатели тушат пламя.
Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото полыхающего здания известного в городе кафе «Амрит». Судя по фото, огонь охватил значительную часть помещения.
В настоящий момент пожар продолжается, пожарные тушат пламя. Как сообщили в МЧС Карелии, в локализации стихии принимает участие пожарная часть № 1 Петрозаводска.
Данные о причинах пожара и пострадавших уточняется.
Ранее жители Древлянки потребовали закрыть заведение, которое, по их словам, создавало проблемы обитателям окрестных домов.
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