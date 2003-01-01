В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

В музее современного искусства пройдет выставка-продажа картин Творческого Союза художников Карелии.

В паблике музея современного искусства «Лисьи Огни» рассказали о благотворительной выставке-продаже (6+), которую музей организует совместно с Творческим Союзом художников (ТСХ) Карелии.

Выручка пойдет на помощь известной художнице Евгении Веселовой, в семье которой случилось беда. Сгорел дом, где жили ее близкие родственники, которым теперь нужна материальная помощь.

Художники ТСХ готовы Напомним, предоставить свои произведения, которые будут продаваться по сниженным ценам, а вся выручка поступит в пользу пострадавших.

— Продажа работ состоится в нашем музейном пространстве «Лисьи огни», — уточнили в паблике. — Работаем каждый день с 12 до 21. За подробностями обратитесь к администратору.

Напомним, сильный пожар серьезно повредил дом в Сайнаволоке. Его жильцы спаслись, но жить им стало практически негде.