В Петрозаводске посадили члена банды, отмывшей около 4 млрд рублей

Преступная группа создала более 140 "фирм-однодневок" и заработала 308 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Одного из членов преступной группы осудили на 2,5 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а с учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору окончательное наказание составило 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, организованная преступная группа в период с 1 января 2014 года по 14 ноября 2017 года без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники заранее разработали план совершения преступления, распределили свои функции при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла.

В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.

В ходе реализации заранее спланированной преступной схемы с целью осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы было создано более 140 "фирм-однодневок".

В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых "клиентов" был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 млрд 860 млн рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей.

Уголовные дела в отношении трех сообщников осужденного в настоящее время находятся на рассмотрении в том же суде.