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В Петрозаводске посетители ресторана избили официантов, перевернули стол и разбили посуду

Новости. Происшествия
11:24, 22 Августа 2022
фото: © vologda-poisk.ru

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Двое молодых людей агрессивно отреагировали на просьбу работников ресторана освободить забронированный столик.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в минувшие выходные наряды вневедомственной охраны вынуждены были выезжать в один и тот же ресторан карельской столицы дважды за ночь. Сначала росгвардейцы задержали 44-летнего петрозаводчанина, отказавшегося оплачивать счет на сумму около 20 000 рублей.

Спустя 15 минут сотрудники вневедомственной охраны снова прибыли в ресторан по сигналу «Тревога». На этот раз двое посетителей заведения, мужчины 27 и 28 лет, отказались освобождать занятый ими стол, несмотря на пояснения официанта о том, что он забронирован. Молодые люди вели себя агрессивно и набросились на персонал с кулаками, перевернув стол и разбив посуду. На место происшествия, кроме группы задержания вневедомственной охраны, прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики осмотрели пострадавших и оказали им необходимую помощь.

Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали дебошира, пытавшегося избить свою мать, и трех подростков-хулиганов.

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