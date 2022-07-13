В Петрозаводске после годичного перерыва вновь стартует Онежская регата

В нынешнем году состоятся юбилейные, 50-е по счету соревнования.

Как рассказали в Минспорта Карелии, с 16 по 24 в акватории Онежского озера пройдёт Межрегиональная регата парусных яхт: Чемпионат России в классе крейсерских яхт «Четвертьтонник», Чемпионат России в классе крейсерских яхт 800(OPEN 800), гонки класс крейсерских яхт ORC, а также гонки яхт свободного класса.

В гонках ежегодно участвуют самые опытные крейсеристы России, победители чемпионатов и кубков страны разных лет.

В рамках юбилейной регаты пройдут несколько дневных гонок и одна ночная. В общей сложности участники преодолеют 250-300 миль по Онежскому озеру.