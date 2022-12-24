Ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске

В Петрозаводске после падения на крышу товарного вагона погибла 12-летняя девочка, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

В воскресенье, 25 декабря, в 16.56, поступил вызов в скорую помощь Петрозаводска. По предварительным данным, в районе дома №30 по улице Мерецкова на крышу товарного вагона упала девочка. Ребенок погиб от удара электрическим током. Ей было 12-13 лет.



Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. На месте работает полиция.







