В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения
Сегодня 07:40 Общество
С постепенным похолоданием всех участников движения призвали к осторожности.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска посоветовали всем участникам движения быть внимательнее в период межсезонья, а водителям — перестроиться на «осенний» стиль вождения, избегая резких маневров при движении и увеливая дистанцию между автомобилями на проезжей части.

В обращении к участникам дорожного движения в ГАИ заметили, что ночью уже наблюдается значительное понижение температуры. Водителям посоветовали задуматься о замене летних шин на зимние, а также быть внимательнее при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. 

Пешеходам напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде при движении в темноте.

