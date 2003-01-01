В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения

С постепенным похолоданием всех участников движения призвали к осторожности.

В Госавтоинспекции Петрозаводска посоветовали всем участникам движения быть внимательнее в период межсезонья, а водителям — перестроиться на «осенний» стиль вождения, избегая резких маневров при движении и увеливая дистанцию между автомобилями на проезжей части.

В обращении к участникам дорожного движения в ГАИ заметили, что ночью уже наблюдается значительное понижение температуры. Водителям посоветовали задуматься о замене летних шин на зимние, а также быть внимательнее при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.

Пешеходам напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде при движении в темноте.