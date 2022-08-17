890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
20.08.2022 00:01
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
Сегодня 08:13
Водителей предупредили, при каких болезнях нельзя садиться за руль
Сегодня 00:05

В Петрозаводске постоянно рубят деревья – жители жалуются

Новости. Общество
16:37, 21 Августа 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Петрозаводск, который когда-то называли одним самых зеленых городов севера России, в последние годы растерял былую красоту.

Жители города постоянно жалуются, что на улицах города рубят деревья. В администрации уверяют, что это неизбежно, но обещают все исправить.

По подсчетам администрации, с 2017 года на территории Петрозаводска было вырублено более 2,5 тыс. аварийных деревьев. Вместо них высаживают новые, в том числе крупномерные. По словам Мизинковой, осенью 2022 году на улицах города будет высажено 2,5 тыс. крупномерных деревьев и кустарников.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский считает, что этого недостаточно. Чтобы город снова зазеленел как встарь, высаживать надо больше, чем вырубается.

Особая тема — какие породы деревьев высаживать взамен утраченных. По мнению мэра, надо по возможности сохранить облик города таким, каким он был прежде. Например, если где-то росли яблони, то вместо них надо посадить такие же, считает Любарский. Но и здесь все не так просто.

Подробнее о вырубках и озеленении Петрозаводска читайте в материале Алексея Укконе «Тополя замучили».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.