В Петрозаводске постоянно рубят деревья – жители жалуются

Петрозаводск, который когда-то называли одним самых зеленых городов севера России, в последние годы растерял былую красоту.

Жители города постоянно жалуются, что на улицах города рубят деревья. В администрации уверяют, что это неизбежно, но обещают все исправить.

По подсчетам администрации, с 2017 года на территории Петрозаводска было вырублено более 2,5 тыс. аварийных деревьев. Вместо них высаживают новые, в том числе крупномерные. По словам Мизинковой, осенью 2022 году на улицах города будет высажено 2,5 тыс. крупномерных деревьев и кустарников.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский считает, что этого недостаточно. Чтобы город снова зазеленел как встарь, высаживать надо больше, чем вырубается.

Особая тема — какие породы деревьев высаживать взамен утраченных. По мнению мэра, надо по возможности сохранить облик города таким, каким он был прежде. Например, если где-то росли яблони, то вместо них надо посадить такие же, считает Любарский. Но и здесь все не так просто.

Подробнее о вырубках и озеленении Петрозаводска читайте в материале Алексея Укконе «Тополя замучили».