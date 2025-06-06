В Петрозаводске пострадавшего от укуса клеща мальчика перевели из реанимации в обычную палату

После месяца в реанимации состояние Всеволода постепенно улучшается.

Мальчика перевели из реанимации в обычное отделение, он уже дышит самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Об этом на своей странице в соцсети рассказал отец ребенка, известный в Петрозаводске тренер Валерий Соловьев.

Родственники поблагодарили врачей Детской республиканской больницы за профессионализм и заботу. Особую признательность выражают реаниматологам и медсестрам, которые боролись за жизнь мальчика.

– Нам надо пройти через многое. До полного исцеления еще не близко, ох как не близко. Много маленьких чудес еще должно произойти на этом пути. Учитывая сегодняшнее состояние Всеволода, 100℅ выздоровление это будет просто чудо!!! — написал Валерий Соловьев.

Сейчас главная задача — восстановить глотательный рефлекс. Пока мальчик питается через зонд, а для дыхания используется трахеостома. Их трубки мешают полноценному процессу реабилитации, но без них пока никак.

Семья мальчика просит земляков продолжать молиться за его здоровье.

Напомним, мальчика укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа ребенка, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально.

Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, в Пряжинском районе. После случившегося папа ребенка посоветовал всем жителям Карелии прививаться. Именно вакцинация может защитить и детей, и взрослых от опасных инфекций.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что на севере Карелии зафиксировано аномальное количество обращений из-за укусов клещей.