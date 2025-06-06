В Петрозаводске построят еще один храм

Накануне, 14 июня, на месте будущего строительства храма - на пересечении улиц Тимофея Артемьева и Хейкконена - установили поклонный крест.

Это произошло в день памяти прославления святого, отмечаемый РПЦ с 1990 года. Об этом сообщили в паблике "Православие в Карелии" в ВК.

"В ближайшие дни здесь будет сооружен временный храм для проведения первых богослужений во время строительства основного здания. Новый приход в честь праведного Иоанна Кронштадтского был зарегистрирован 26 декабря 2024 года в Министерстве юстиции", - говорится в сообщении.

Выбор имени для прихода не случаен: святой Иоанн Кронштадтский в июне 1896 года посетил Петрозаводск.

Настоятелем нового прихода назначен протоиерей Валерий Дмитриев.