В Петрозаводске построят еще один торговый центр

Торговый центр построят в новом жилом комлексе Петрозаводска.
Разместится торговый центр на пересечения улицы Зайцева и Соломенского шоссе, рассказали в Госкомжилнадзоре Карелии.
— Общая площадь здания — около 5000 квадратных метров. В нем предусмотрены торговые, вспомогательные и технические помещения. Объект будет оснащен всеми необходимыми инженерными системами — отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, — говорится в сообщении.
Торговый центр станет частью инфраструктуры строящегося рядом жилого комплекса «Talojarvi». На его территории построят вместительную парковку, в том числе с местами для инвалидов. «Столица на Онего» готовит подробный материал о предстоящей стройке.
Напомним, для удобства жителей в «Talojarvi» уже построены современные и качественные дороги, пешеходные дорожки, благоустроены дворы, парковки, установлены детские игровые комплексы. Здесь заработали офисы популярных российских маркетплейсов, первые магазины, открылась пекарня.
Ранее стало известно, что в Кеми построят новый торговый центр.