В Петрозаводске построят новый мост через Лососинку

В Петрозаводске демонтируют старый Курганский мост через реку Лососинку и построят взамен новый. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Обследование показало, что опоры и фундамент моста практически полностью разрушены, поэтому ремонтировать его бесполезно. На текущей неделе определили, который на средства субсидии правительства Карелии демонтирует старый и построит новый мост. Работы должны завершиться до 30 октября 2025 года.

На время работ пешеходы смогут пересечь Лососинку по ближайшему Пригородному мосту.

Курганский мост расположен в живописном месте между спорткомплексом «Курган» и парком Архиерейская дача. Долгое время сооружение не имело официального статуса, но в 2024 году его передали в муниципальную собственность.

Ранее петрозаводчане жаловались на состояние этого моста. После оформления объекта в муниципальную собственность покрытие отремонтировали. Однако спустя две недели мост вновь оказался закрыт для прохода.