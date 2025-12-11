В Петрозаводске построят завод по розливу минеральной воды

Предприниматели получили землю в Петрозаводске для создания завода по розливу минеральной воды.
Компания «САМА» получила три земельных участка для строительства нового предприятия в Петрозаводске. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Речь в документе идет о трех земельных участках общей площадью 16,5 тыс. кв. метров. Они расположены в районе Суоярвского шоссе. Предприниматели планируют построить там завод по розливу минеральной воды.
Землю компания получила без проведения торгов.
Ранее вице-премьер Олег Ермолаев объяснил, прочему в Карелии раздают земельные участки без торгов.