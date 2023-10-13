В Петрозаводске поступило сообщение о минировании в школе

Учеников отпустили с уроков домой.

В Петрозаводске поступило сообщение о минировании средней школы № 11. Об этом рассказали в официальном паблике учреждения 13 октября.

Как сообщили в источнике, по факту случившегося силами сотрудников полиции была проведена проверка. Учеников с 1 по 11 классы отпустили домой.

В здании произвели осмотр кинологической службой. Угроз не обнаружили.



С понедельника школа будет работать в обычном режиме, отметили в группе учреждения.