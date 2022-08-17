В Петрозаводске потерялась 87-летняя бабушка (СРОЧНО)

Сегодня рано утром в микрорайоне Древлянка пожилая женщина, которая плохо ходит, не разговаривает и может быть дезориентирована, вышла из дома и пропала.

Как сообщается в паблике "Доброспас", сотрудники полиции разыскивают жительницу Петрозаводска Валентина Алексеевна А. 1935 года рождения, которая рано утром 26 августа вышла из дома на Древлянке и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

• Была одета: синяя ветровка, серые брюки.

• Внимание! Ходит плохо, может быть дезориентирована, не разговаривает.

• Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемой или видевших её полиция просит сообщать по телефонов: 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14.