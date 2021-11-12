В Петрозаводске потерялся 85-летний дедушка – нужна помощь в розыске

В Петрозаводске разыскивается пожилой мужчина, который вышел из дома сегодня утром и пропал.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Юрия К. 1936 года рождения, который 17 декабря около 9 часов утра вышел из дома по улице Калинина, 8 в Петрозаводске и пропал.

По информации паблика «Доброспас», пенсионер страдает расстройством памяти, есть возрастные проявления деменции, может быть дезориентирован, плохо говорит - мямлит.

• Одет: черная кожаная куртка, серый воротник, черная фуражка, коричневые штаны в полоску.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его, просят срочно сообщить по телефону +79535342572.