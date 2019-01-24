В Петрозаводске потратят больше 13 млн рублей на защиту людей от пожаров и ЧС

Городские власти планируют снизить число чрезвычайных ситуаций в городе и улучшить защиту населения от пожаров.

В текущем году объем финансирования городской программы защиты населения от ЧС составляет 13 млн 716,1 тыс. руб. Для сравнения, в минувшем году на аналогичные планы было выделено 12 млн 297,6 тыс. руб. В предыдущие годы финансирование программы было существенно ниже (2 млн 333,7 тыс. руб.- в 2017 году и 1 млн 288 тыс. руб в 2016 году), за исключением 2015 года- 13 млн 423,6 тыс. руб.

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