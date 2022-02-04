В Петрозаводске пожилую женщину заподозрили в преступлении и объявили в розыск (ВИДЕО)

Предположительно, женщина могла совершить беззаконие в поликлинике.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданки, запечатленной на видеозаписи. По данным полиции, она может быть причастна к совершению преступления.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам полиции: 8 921 011 86 96, 8 911 426 81 77. Конфиденциальность гарантируется.

На камере видеонаблюдения значится дата – 26 января (14.51) 2022 год, место действия – поликлиника.