В Петрозаводске пожилые лыжники пронесутся по отвоеванному у застройщиков «Кургану»

Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Спартакиада 50+» пройдут на территории спортивного комплекса «Курган» в столице Карелии.

3 марта в Петрозаводске состоятся республиканские соревнования по лыжным гонкам среди старшей возрастной группы «Спартакиада 50+». Об этом информирует паблик «Центр спортивной подготовки».

Сообщается, что на территории РСК «Курган» встретятся любители лыжных гонок со всей Карелии возрастной группы от 50 лет и старше.

Организаторами мероприятия являются министерство образования и спорта Республики Карелия, Пенсионный фонд Российской Федерации по Республике Карелия, КРОО «Федерация лыжных гонок Республики Карелия», АНО «Центр развития спорта и творчества «Достижение» и Центр спортивной подготовки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Карелии прокатился на лыжах и объявил об отмене скандального проекта застройки «Кургана».