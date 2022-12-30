В Петрозаводске праздничное настроение будут создавать с помощью музыки

На проспекте Ленина включили новогодние мелодии.

Об этом сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«Друзья, праздничное настроение иногда приходит само собой, можно сказать - берется из воздуха. Музыкальным поздравлением горожанам сегодня на проспекте Ленина - от мэрии и до вокзала - станут известные новогодние мелодии. Время трансляции постарались выбрать наиболее удобное - с 15 до 19 часов. С наступающим!», - пишет мэр в соцсети.