В Петрозаводске преобразится аллея на Ключевой

На следующей неделе в Петрозаводске начнется благоустройство аллеи Дружбы, сообщиил в администрации города.

Представители организации-подрядчика рассказали специалистам администрации города об объеме и сроках завершения предстоящих работ.

В рамках контракта на обустройство расположенной в районе улицы Нойбранденбургской аллеи Дружбы предусмотрены демонтаж отслужившего свой срок плиточного покрытия и старых скамеек и укладка новой асфальтовой дорожки длиной в 700 и шириной в 5,5 метра.

Как пояснили в ходе состоявшегося сегодня выездного заседания работники фирмы-подрядчика (ИП Мосоян Р.С.), работы по благоустройству начнутся уже на следующей неделе и будут завершены до 21 сентября. Помимо асфальтирования велопешеходной дорожки запланирована установка вдоль нее новых скамеек и урн.

В мэрии напомнили, что модернизация аллеи Дружбы - один из трех проектов, выбранных жителями города 18 марта этого года в ходе рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды".