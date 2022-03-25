В Петрозаводске придумали способ борьбы с вандалами, которые рисуют на стенах

Вандалы будут оплачивать закрашивание надписей на стенах, заявил глава Петрозаводска.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал о способах борьбы с настенными граффити и рекламой наркотиков.

«Уверен, что многим жителям города надоели постоянно появляющиеся граффити на фасадах домов, ограждениях, опорах мостов и так далее. Нередко такие „художества“ — не просто чье-то баловство, но и реклама наркотиков. Механизмы взаимодействия для борьбы с настенными рисунками обсудили с представителями прокуратуры, наркоконтроля и Госкомитета по жилнадзору», — написал Любарский.

Глава Петрозаводска рассказал, что посмотрели позитивный опыт Санкт-Петербурга, где быстро бороться с надписями позволяет чат в мессенджере, в котором состоят сотрудники полиции, представители управляющих компаний, школ, собственники нежилых зданий.

По словам Любарского, благодаря такому оперативному взаимодействию убирать граффити получается чуть ли не через полчаса после их нанесения, поэтому он хочет этот опыт позаимствовать.

«Еще один важный момент — нужно довести до автоматизма предъявление гражданского иска пойманному уличному художнику, чтобы он представал перед судом не только в рамках административного или уголовного дела. Иными словами, любитель граффити — в случае установления вины — должен будет не только заплатить штраф, но и компенсировать закрашивание своей надписи. А это зачастую немаленькие деньги. Наша цель — сделать так, чтобы финансовая нагрузка, которая ложится на собственников имущества при борьбе с граффити, распределялась и на тех, кто эти „художества“ оставил. Так будет честно!» — заявил глава города Владимир Любарский.