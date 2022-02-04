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В Петрозаводске принимают обращения по вопросам последствий подтопления улиц в центре города

Новости. Происшествия
07:15, 07 Февраля 2022
фото: Владимир Любарский /ВК

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ЕДДС столицы Карелии продолжает принимать сигналы по ликвидации последствий прорыва на улице Красной.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, с целью принятия всех необходимых мер для устранения последствий аварии на сети канализации на улице Красной горожан просят сообщать в службу по телефону 051 информацию о возможных остатках розлива.

«У 17 школы справились , несмотря на технические трудности - низкий уровень - помпа с трудом брала. Проблема остается в районе Онего-Паласа - Водоканал и Служба заказчика продолжают откачку. Большое спасибо Евробетону - помогают с вывозом. Следом пойдёт Техрент. Помимо 051 - пишите в личку - иначе нет гарантий, что прочту, -пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Напомним, 6 февраля, на перекрестке ул. Фридриха Энгельса - ул. Крупской образовалась течь. Поток воды хлынул из колодца от таможни по улицам города. Затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.

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