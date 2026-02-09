В Петрозаводске принудительно госпитализировали больного туберкулезом

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск республиканского противотуберкулезного диспансера о принудительной госпитализации 57-летнего жителя города.
Такое решение было принято, так как мужчина с заразной формой туберкулеза уклонялся от лечения и представлял опасность для окружающих.
Заболевание у горожанина выявили в мае 2025 года. Его положили в республиканский противотуберкулезный диспансер, а в сентябре выписали после улучшения. Однако после выписки он перестал принимать лекарства и не ходил на обязательные приемы к врачу. Медики пытались его вразумить, но не вышло.
Теперь суд постановил отправить его на принудительное лечение и обследование на срок до шести месяцев. Решение должно быть исполнено немедленно. Если врачи сочтут, что он вылечился раньше этого срока, его могут выписать досрочно.
