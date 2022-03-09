В Петрозаводске приостановили деятельность рестораны «Макдоналдс»

Компания назвала остановку работы временной и пообещала сообщить о возобновлении обслуживания гостей.

В Петрозаводске приостановили свою деятельность рестораны быстрого питания «Макдоналдс». Компания объявила о намерении временно прекратить их работу по всей стране еще 8 марта, но дата закрытия заведений была отсрочена почти на неделю.

14 марта самый первый карельский «Макдоналдс», расположенный в торговом центре «Макси» на проспекте Ленина в Петрозаводске, еще принимал посетителей. Но сегодня на его дверях появилось объявление: «Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей».

Напомним, причиной этого решения компании «Макдоналдс» стала ситуация на Украине. Читайте по теме материал журналиста Валерия Поташова «Прощание с Большим Маком».