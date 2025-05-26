В Петрозаводске приостановили продажу билетов на автобус до Медвежьегорска

До Медвежьегорска теперь можно будет доехать только самостоятельно связавшись с перевозчиком.

с 03 июня 2025 года автовокзал приостановил продажу билетов на рейсы маршрута №523Э по маршруту «Петрозаводск - Медвежьегорск» экспресс. Чтобы доехать на автобусе из Петрозаводска до Медвежьегорска, нужно лично связаться с перевозчиком и договариваться.





