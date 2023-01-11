В Петрозаводске припаркованная у подъезда дома машина перекрыла дорогу пожарным (ВИДЕО)

На Перевалке припаркованный у подъезда автомобиль перекрыл дорогу пожарным к месту возгорания в жилом доме.
Камера компании «Ситилинк» запечатлела, как 10 января ночью, в доме №50 на улице Чкалова произошел пожар в подъезде жилого дома.
Прибывшие на место вызова пожарные не смогли подъехать к подъезду, так как им перекрыл дорогу припаркованный автомобиль.
Огнеборцам пришлось тянуть шланги, огибая машину.
Как отметили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», припаркованные у подъезда автомобили мешают работе спецслужб.
- Тушить пожар
- Выносить на носилках пациентов «скорой»
- Вывозить мусор с мусорокамер
- Погрузке / выгрузке крупногабаритных грузов в подъезд
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