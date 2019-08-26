Подписаться
Новости. Общество
13:11, 26 Августа 2019
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

В Петрозаводске приставы оставили алиментщиков без телевизоров и телефонов

Загрузка...

Во время рейда судебные приставы обошли более 60 квартир, сообщили в управлении.

Судебные приставы провели рейд и посетили 61 квартиру алиментщиков.

Выходы по неплательщикам алиментов осуществлялся сотрудниками службы в течение одного дня на протяжении 12 часов в разных районах Петрозаводска: Перевалке, Зареке, Древлянке и Октябрьском проспекте.

Под арест попали телевизоры, компьютеры, бытовая и кухонная техника должников, а также мобильные телефоны.

Большинство граждан, которых посетили в этот день судебные приставы, не только уклоняются от уплаты алиментных обязательств на содержание своих несовершеннолетних детей, но и ведут асоциальный образ жизни. 

Два должника в ходе рейда были привлечены к административной ответственности. Суд назначил им наказания в виде обязательных работ сроком по 20 часов каждому.

С должников было взыскано  более 92 тысяч рублей.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-08-26 13:43:18
У Цмугунова целый магазин телевизоров. Приставы могут потренироваться на самом известном должнике.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2019, 19:40
ФОТО: Виктория Лопырева в бикини восхитила поклонников
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
24.08.2019, 13:07
Боровшаяся с раком мама двухлетних двойняшек умерла в Петрозаводске
23.08.2019, 19:10
Константин Богомолов заявил о свадьбе с Ксенией Собчак
22.08.2019, 15:22
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии?

Аналитика

22.08.2019 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 11
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 3
22.08.2019 15:05
Лопатка не для соседа 15
22.08.2019 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 8
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:06
Личное мнение
День Республики: послевкусие
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
Идет охота на скрины
Сегодня 10:26
Адреналин в крови
22.08.2019 14:35
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
23.08.2019 11:20
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»