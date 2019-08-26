В Петрозаводске приставы оставили алиментщиков без телевизоров и телефонов

Во время рейда судебные приставы обошли более 60 квартир, сообщили в управлении.

Судебные приставы провели рейд и посетили 61 квартиру алиментщиков.

Выходы по неплательщикам алиментов осуществлялся сотрудниками службы в течение одного дня на протяжении 12 часов в разных районах Петрозаводска: Перевалке, Зареке, Древлянке и Октябрьском проспекте.

Под арест попали телевизоры, компьютеры, бытовая и кухонная техника должников, а также мобильные телефоны.



Большинство граждан, которых посетили в этот день судебные приставы, не только уклоняются от уплаты алиментных обязательств на содержание своих несовершеннолетних детей, но и ведут асоциальный образ жизни.

Два должника в ходе рейда были привлечены к административной ответственности. Суд назначил им наказания в виде обязательных работ сроком по 20 часов каждому.

С должников было взыскано более 92 тысяч рублей.