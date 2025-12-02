В Петрозаводске привели в порядок городской парк «Ямка»

В парке «Ямка» заменили неработающие светильники и отремонтировали одну из лестниц.

К обустройству парка «Ямка» в этом году администрация города подошла комплексно. Здесь сделали акцентную подсветку у мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы», а также отремонтировали Кряжевый спуск. Это лестница к парку со стороны улицы Гоголя. Также заменяли неработающие светильники.

— В этом году в Петрозаводске мы много где модернизировали освещение. Это и памятные места, и оживленные улицы, и пути к социальным объектам. Но, помимо этого, мы проводим и рутинную работу по замене светильников. Где-то фонари просто перегорели, где-то — постарались хулиганы. Инвентаризация системы уличного освещения идет ежедневно. Так, недавно в парке Ямка специалисты МУП ПЭС заменили десятки неработающих светильников. Пешеходные дорожки стали еще уютнее! — отметила Инна Колыхматова.

Ранее в Петрозаводске благоустроили Назарьевскую площадь в парке Победы.