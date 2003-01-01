В Петрозаводске признали брошенными пять старых автомобилей

В Петрозаводске борются с автохламом на городских улицах.

Администрация Петрозаводска продолжает работу по поиску и признанию брошенных и разукомплектованных машин. На заседании специальной комиссии на прошлой неделе рассмотрели дела о пяти автомобилях, которые долго стояли на улицах города.

Все они официально признаны брошенными. Это следующие машины:

• Opel Astra у дома № 24 на улице Гоголя (номер М 844 ОН 10).

• ГАЗ-3110 у дома № 47 на улице Островского (номер В 609 НЕ 10).

• Daewoo Nexia у дома № 9 на Чистой улице (номер С 602 УМ 47).

• ГАЗ у дома № 8 на улице Маршала Толбухина (номер В 524 МК 10).

• ВАЗ 21074 у дома № 45 на Мурманской улице (номер Е 465 МО 10).

Владельцев этих автомобилей администрация просит самостоятельно убрать свои машины с улиц в места, где их хранение разрешено. Если машины уже не на ходу, владельцам предлагают их утилизировать за свой счет.

Администрация напоминает, что любой горожанин может сообщить о брошенной машине, прислав в адрес комитета ЖКХ информацию с адресом, госномером и фотографиями.