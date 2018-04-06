В Петрозаводске продается отель

Собственник отеля "Онежский замок" объявил о продаже объекта и опубликовал показатели прибыльности бизнеса.

Здание было построено в 2010 году на берегу Онежского озера рядом с набережной. Состоит из шести этажей, включает 36 номеров и ресторан.

Планируемая стоимость продажи – 110 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".