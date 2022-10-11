В Петрозаводске продают собственное бомбоубежище

Полноценный бункер в расширенном центре столицы Карелии выставили на продажу.
В доме на улице Правды продают собственный бункер. Объявление о продаже разместили на «Авито».
Общая площадь полноценного бомбоубежища составляет 87,3 м². В бункере располагаются два складских помещения, четыре кабинета и небольшая гардеробная. В помещении сделан дорогой дизайнерский ремонт (глянцевые потолки, винтажные люстры, дорогая мебель, зеркала).
Купить собственный бункер предлагают за 15 млн рублей.
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