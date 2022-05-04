В Петрозаводске продаются участки для размещения складов и автостоянок

Администрация города сообщила о проведении аукционов по продаже и аренде 12 земельных участков.

Мэрия Петрозаводска проинформировала о проведении двух аукционов, 25 и 30 мая, на которых будут заключены договора аренды находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также их продажа.

На первый аукцион будет выставлено 8 участков, в том числе с видами разрешенного использования: размещение автостоянки, служебные гаражи, размещение складов, и другие. Заявки на участие в нем принимаются до 17.00 часов 19 мая.

На втором аукционе, который состоится 30 мая, будет выставлено 6 участков, в том числе для размещения складов и производственной деятельности. Заявки на этот аукцион принимаются до 17.00 часов 24 мая.

Организует аукционы Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами».

Подробную информацию можно узнать на сайте администрации Петрозаводска.