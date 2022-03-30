В Петрозаводске продавец постельного белья встала на колени перед 90-летней бабушкой, заплакала и обокрала ее

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражу в крупном размере, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска с заявлением о краже денег у 91-летней горожанки обратился ее сын.

В ходе предварительной проверки полицейские установили все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что в один из дней к пенсионерке в подъезде подошла женщина, которая стала уговаривать приобрести различные товары. Незнакомке удалось попасть в квартиру пенсионерки, где она принялась жаловаться на безденежье, на то, что нечем кормить детей, а потом заплакала, встала на колени и умоляла купить хоть что-нибудь.

Пожилая петрозаводчанка, сжалившись, купила с рук обувь, постельное белье и еще несколько предлагаемых товаров. А когда непрошеная гостья ушла, хозяйка обнаружила, что из ее тайника исчезли все сбережения — 400 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность 33-летней подозреваемой. По версии полиции, жительница центральной России провела в Петрозаводске меньше суток и уехала из Карелии сразу же после совершения преступления. Полицейские задержали ее в соседнем регионе.

В настоящее время в рамках уголовного дела о краже проводятся следственные мероприятия. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. Часть похищенных средств — 350 тысяч рублей — она уже вернула потерпевшей.