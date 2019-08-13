В Петрозаводске продавец стала жертвой мошенников

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Женщина перевела мошенникам на карту почти всю выручку, сообщили в МВД Карелии.
В один из магазинов Петрозаводска поступил звонок. Мужчина представился учредителем фирмы и сообщил, с минуты на минуту в торговый объект прибудет представитель рекламной организации. Тот якобы привезет заказанную ранее имиджевую продукцию. При этом ее надо оплатить.
Под руководством неизвестного петрозаводчанка перечислила 22 тысячи рублей (всего в кассе было 26 тысяч рублей) деньги на номера мобильных телефонов. И получила инструкцию ждать доставку упаковок. Лишь созвонившись с директором магазина, горожанка выяснила, что ее обманули. Учредителя с таким именем не существует, предлог оплаты заказа выдуман.
Проводится проверка.
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