В Петрозаводске продавец стала жертвой мошенников

Женщина перевела мошенникам на карту почти всю выручку, сообщили в МВД Карелии.

В один из магазинов Петрозаводска поступил звонок. Мужчина представился учредителем фирмы и сообщил, с минуты на минуту в торговый объект прибудет представитель рекламной организации. Тот якобы привезет заказанную ранее имиджевую продукцию. При этом ее надо оплатить.

Под руководством неизвестного петрозаводчанка перечислила 22 тысячи рублей (всего в кассе было 26 тысяч рублей) деньги на номера мобильных телефонов. И получила инструкцию ждать доставку упаковок. Лишь созвонившись с директором магазина, горожанка выяснила, что ее обманули. Учредителя с таким именем не существует, предлог оплаты заказа выдуман.

Проводится проверка.