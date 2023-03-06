В Петрозаводске продавец за 3,5 года украл из своего магазина почти миллион рублей

Сотрудник магазина автозапчастей в столице Карелии получил условный срок за присвоение выручки.

Житель Петрозаводска признан виновным в хищении чужого имущества, совершенном в крупном размере. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

Установлено, что подсудимый с января 2018 года по март 2021 года работал в одном из магазинов автозапчастей, имел доступ к контрольно-кассовой технике торговой точки. Он принимал от покупателей в качестве оплаты за приобретенный ими товар наличные деньги и, меняя настройки кассы, указывал недостоверные сведения об оплате покупок безналичным путем. При этом деньги на расчетный счет организации продавец не вносил. В результате магазину был причинен материальный ущерб на общую сумму более 900 000 рублей.

Суд назначил 35-летнему петрозаводчанину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.