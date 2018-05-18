В Петрозаводске продолжает дорожать бензин

Карелиястат рассказал, на сколько еще выросла цена на топливо.

Средняя стоимость литра бензина в Петрозаводске за неделю выросла на 1,6% и превысила 40 рублей, сообщает Карелиястат.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".