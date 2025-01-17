Благоустраивать город будут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Петрозаводске продолжается формирование комфортной городской среды — теперь уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.

Весной горожане голосовали за территории для благоустройства 2025 года. Больше всего голосов получили:

— парк Беличий Остров на Кукковке

— Тихий сквер на Голиковке

— Терманский сквер в районе СКЗ

В декабре 2024 года мы разработали проектно-сметную документацию, а в январе 2025-го завершаем цикл встреч с инициативными горожанами и депутатами Петросовета.

В Тихом сквере на Голиковке будущий подрядчик отремонтирует лестничный спуск, обустроит дорожки, наружное освещение и зону отдыха — со скамейками и ландшафтной композицией. Но самое главное — здесь будет решен вопрос с постоянными подтоплениями. Об этом не раз писали горожане в личные сообщения. Работы по устройству дренажной системы включены в проект — поделилась градоначальница.

По ее словам, парк Беличий Остров на Кукковке ждет очередной этап благоустройства. В этом году планируется установить опоры освещения на всей пешеходной дорожке вдоль улицы Торнева и до пересечения с Карельским проспектом, отметила мэр карельской столицы.

Она подчеркнула, что на месте обмелевшего пруда (если весной он все-таки останется сухим) обустроят освещаемую зону отдыха со скамейками, деревьями, декоративным кустарником.

Основная часть проекта по благоустройству Терманского сквера в районе СКЗ будет посвящена устройству наружного освещения и созданию зоны отдыха. По желанию инициативной группы установим здесь теннисные столы, дополнительные скамейки.

Сейчас мы вносим небольшие корректировки в проекты с учетом пожеланий горожан. Работы начнутся как только погодные условия будут позволять. Следите за новостями на моей странице! — написала Инна Колыхматова.