В Петрозаводске продолжается масштабная реставрация Дома молодежи

В петрозаводском Доме молодежи появятся новые пространства для творчества.
Сейчас в здании уже идут отделочные работы, закуплена мебель. Глава Петрозаводска Инна Колыхматова показала ход работ.
Молодежь активно участвует в обсуждении дизайна и планировании мероприятий. На фасаде появился яркий мурал, отражающий новый бренд Карелии «Молодо-Северно». После открытия в Доме молодежи будут проводить мастер-классы, лекции, выставки и концерты.
В 2026 году планируется отремонтировать третий этаж и подвальные помещения здания, на эти цели направят почти 50 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.
На третьем этаже создадут тематические пространства для карьеры, творчества и развития умений. В подвальных помещениях появится площадка для стрелковых тренировок. После ремонта общая площадь полезных помещений превысит 960 квадратных метров, а вместимость увеличится с 307 до 494 человек.