В Петрозаводске продолжается масштабный ремонт дорог – теперь на Древлянке

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" ведёт фрезерование автомобильной дороги на Лососинском шоссе, сообщили в администрации.

Помимо этого специалисты компании продолжают устройство верхних слоёв покрытия на проезжей части и тротуарах улицы Шотмана. 700 кв метров тротуаров по улице Шотмана уже сделано, оставшиеся участки будут заасфальтированы в ближайшее время.

Ямочный ремонт по муниципальному контракту с ИП Мосоян Р.С. находится на завершающем этапе. Специалистам осталось провести работы на двух дорожных объектах: на проезде Книжном от улицы Пушкинской в сторону дома №3А и на проезде между домами №6 и №8 по улице Кирова.

Администрация Петрозаводска предупреждает автомобилистов о возможных временных затруднениях движения, связанных с дорожными работами.