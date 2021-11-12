В Петрозаводске продолжается прием заявок на конкурс новогодней иллюминации

С 15 декабря по 30 января в Петрозаводске проходит ежегодный конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск – 2022», сообщает администрация города.

Администрация карельской столицы приглашает организации, предпринимателей, общественные объединения и всех петрозаводчан присоединиться к праздничному украшению города.

Для участия в творческом проекте необходимо оформить окна, фасады или территории зданий в новогоднем стиле, сделать фото своей работы и направить заявку со снимком через сайт Администрации города.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1) «Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд»;

2) «Рождественское окно» – новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд;

3) «Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна»;

4) «Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна».

Каждая образовательная организация направляет по одной заявке.

Прием работ завершится 29 декабря.

Открытое голосование за претендентов на победу пройдёт с 30 декабря по 13 января. Для участия в нём необходимо подписаться на страницу Администрации Петрозаводска в социальной сети «ВКонтакте».

Итоги проекта подведут до 30 января. Все подробности можно найти в Положении о проведении конкурса в прикрепленном файле.