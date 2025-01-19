В Петрозаводске продолжается прием заявок на участие в фестивале «Наполним музыкой сердца»

К участию приглашаются учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, студенты средних и высших профессиональных музыкальных учреждений.
Продолжается прием заявок на участие в XXIV Открытом городском фестивале исполнителей камерной музыки «Наполним музыкой сердца» (6+), который состоится в Детской школе искусств им. М. А.Балакирева, анонсировали в паблике Минкультуры Карелии.
К участию приглашаются учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, студенты средних и высших профессиональных музыкальных учреждений Петрозаводска и Карелии.
Возраст участников – от 6 до 25 лет.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы заслуженного деятеля искусств республики Светланы Синцовой и лауреата международных и всероссийских конкурсов Елизаветы Фалиновой.
Подробности в группе фестиваля.
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