В Петрозаводске продолжается прием заявок на участие в фестивале «Наполним музыкой сердца»

К участию приглашаются учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, студенты средних и высших профессиональных музыкальных учреждений.

Продолжается прием заявок на участие в XXIV Открытом городском фестивале исполнителей камерной музыки «Наполним музыкой сердца» (6+), который состоится в Детской школе искусств им. М. А.Балакирева, анонсировали в паблике Минкультуры Карелии.

К участию приглашаются учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, студенты средних и высших профессиональных музыкальных учреждений Петрозаводска и Карелии.

Возраст участников – от 6 до 25 лет.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы заслуженного деятеля искусств республики Светланы Синцовой и лауреата международных и всероссийских конкурсов Елизаветы Фалиновой.

Подробности в группе фестиваля.