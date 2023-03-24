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В Петрозаводске продолжается регистрация на «Гонку ГТО» – главное событие весеннего физкультсезона (ВИДЕО)

Новости. Спорт
17:06, 24 Марта 2023
фото: Олег Мышкин

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В Петрозаводске на трассах Кургана 22 апреля состоится Республиканский Фестиваль «Гонка ГТО».

«Гонка ГТО» — это командный кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий. Нужно сформировать команду 6-8 человек (в зависимости от того, в какой номинации будете участвовать — можно в общекомандном зачете, среди студенческих команд или трудовых коллективов), и 22 апреля пробежать по трассам Кургана 5 км, преодолевая самые разные препятствия. Это может быть тарзанка, ров с водой, высокий забор, лабиринт или что-то еще — всех секретов мы не раскрываем.

«Гонка ГТО» станет большим праздником не только для участников, но и для болельщиков и зрителей — с ди-джеем, полевой кухней, конкурсами, розыгрышами и подарками. Обязательно будет конкурс на лучшую командную форму и на лучшую «группу поддержки» (болельщики, готовьте трещотки и кричалки).

Обо всем этом рассказал заместитель директора Центра спортивной подготовки Александр Баканчук.

Итак, торопитесь сформировать команды. Электронная регистрация участников доступна в сети. 

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