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В Петрозаводске продолжают благоустраивать газоны (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 02 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Работы по обновлению газонов идут в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

В настоящее время подрядчик работает на улицах Шотмана, Пушкинской, Герцена и Еремеева, а также в районе Онежской набережной.

Специалисты Городского комбината благоустройства снимают верхнюю часть газонов, расположенных вдоль автодорог, меняют высоту травянистого покрытия. Так с газонов будет меньше земли попадать на дорожное полотно. Снятый грунт используется для благоустройства других территорий.

Напомним, Петрозаводск этим летом озеленят почти на 9 миллионов рублей. В городе благоустроят газоны и установят 180 вазонов на тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной. Также планируется посадка деревьев и кустарников на проспекте Александра Невского и Мурманской улице.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Totalarch
2020-06-02 19:45:01
Вы ба на Мурманской сперва дорогу сделали.
новый
2020-06-02 17:44:35
Вечнонедовольные бабёнки, начинайте ныть.
Ткачев
2020-06-02 18:37:38
новый, Начинаю! Газон должен быть ниже бордюрного камня. Иначе все говно после дождя начинает с него течь или на тротуар, или на дорогу. Также в результате того, что на фото,- машины стоят на газонах. Рукожопые ..., ... . (Лавров)
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