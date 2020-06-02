В Петрозаводске продолжают благоустраивать газоны (ФОТО)

Работы по обновлению газонов идут в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

В настоящее время подрядчик работает на улицах Шотмана, Пушкинской, Герцена и Еремеева, а также в районе Онежской набережной.

Специалисты Городского комбината благоустройства снимают верхнюю часть газонов, расположенных вдоль автодорог, меняют высоту травянистого покрытия. Так с газонов будет меньше земли попадать на дорожное полотно. Снятый грунт используется для благоустройства других территорий.

Напомним, Петрозаводск этим летом озеленят почти на 9 миллионов рублей. В городе благоустроят газоны и установят 180 вазонов на тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной. Также планируется посадка деревьев и кустарников на проспекте Александра Невского и Мурманской улице.