В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках

Подрядчик приступил к монтажу детской игровой площадки в местечке Пески.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Рад вам сообщить, что сегодня подрядчик приступил к монтажу детской игровой площадки в парке Профсоюзов. Проект должен получиться интересным. В нашем городе появится не просто очередная детская площадка, а новый игровой комплекс со скалодромом и качелями. Также в рамках работ по благоустройству территории будут установлены скамейки, урны, лежаки, кабинки для переодевания и металлические стойки для волейбола», — пишет Любарский.

Мэр города напомнил, что работы здесь проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году петрозаводчане решили, что пришло время обратить внимание на излюбленное место отдыха всего города — местечко Пески.

«Работы проводит предприятие „Контрейд“, которое реализовало совместно с администрацией уже не один проект. Но это не освобождает нас от необходимости, контролировать подрядчика на каждом этапе реализации проекта», — заявил глава Петрозаводска.

Ранее администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.