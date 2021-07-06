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В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках

Новости. Общество
16:37, 07 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Подрядчик приступил к монтажу детской игровой площадки в местечке Пески.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Рад вам сообщить, что сегодня подрядчик приступил к монтажу детской игровой площадки в парке Профсоюзов. Проект должен получиться интересным. В нашем городе появится не просто очередная детская площадка, а новый игровой комплекс со скалодромом и качелями. Также в рамках работ по благоустройству территории будут установлены скамейки, урны, лежаки, кабинки для переодевания и металлические стойки для волейбола», — пишет Любарский.

Мэр города напомнил, что работы здесь проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году петрозаводчане решили, что пришло время обратить внимание на излюбленное место отдыха всего города — местечко Пески.

«Работы проводит предприятие „Контрейд“, которое реализовало совместно с администрацией уже не один проект. Но это не освобождает нас от необходимости, контролировать подрядчика на каждом этапе реализации проекта», — заявил глава Петрозаводска.

Ранее администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.

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