890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Девушка-подросток в Карелии попала под статью после того, как без разрешения опубликовала фото подруги в Сети 5
Сегодня 10:48
Видео свадьбы из Петрозаводска набрало почти 2 миллиона просмотров в TikTok 1
Сегодня 12:59

В Петрозаводске продолжают искать желающих стать водителями троллейбусов

Новости. Общество
13:17, 08 Февраля 2022
фото: © transphoto.org

Новости партнеров

В столице Карелии вновь пройдет ярмарка учебных рабочих мест для желающих освоить профессию «Водитель троллейбуса».

По сообщению петрозаводской администрации, 15 февраля с 14 до 16 часов Агентство занятости населения и ПМУП «Городской транспорт» организуют ярмарку учебных рабочих мест. Соискателей на должность «Водитель троллейбуса» ждут по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья по результатам медицинской комиссии и не судимы. Срок обучения составляет шесть месяцев. На этот период будущим водителям выплачивается пособие по безработице Агентством занятости или стипендия от Городского транспорта.

В мэрии напомнили, с 1 января 2022 года заработная плата водителей троллейбусов увеличена на 15% и может составлять от 40 тысяч рублей в месяц (в т.ч. НДФЛ). Ежегодный отпуск - 58 календарных дней. Работникам предоставляется полный социальный пакет.

Сейчас троллейбусное управление остро нуждается в водителях. На ярмарку вакансий, состоявшуюся в январе, обратилось 11 соискателей. Этого недостаточно для формирования учебной группы. На предприятии есть 33 вакансии. Такое число работников позволит обеспечить в полном объеме расписание движения троллейбусов и возобновить ранее приостановленные маршруты.

Помимо новичков, ПМУП «Городской транспорт» приглашает на работу специалистов, уже имеющих водительские удостоверения с соответствующей категорией и ранее трудившихся на предприятии.

Ранее глава Петрозаводска анонсировал покупку 15 новых троллейбусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2022-02-08 14:34:08
Такая хорошая работа. Сейчас набегут.
Горожанин
2022-02-08 14:16:05
Губу закатайте. Люди по 5-7 лет учатся, дабы такие деньги зарабатывать. Медики например. Или учителя. У любого водителя работа ответственная, тоже людей возит.
Д.Ю
2022-02-08 14:28:12
Горожанин, не нравится зарплата - идите в бизнес. (С)
Жорж
2022-02-08 13:54:50
Маловато будет для такой ответственной работы .
Д.Ю
2022-02-08 13:30:42
Мужик, который принесёт домой 40 т.р./месяц, можно сказать, обрекает свою семью на нищету.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 29
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»