В Петрозаводске продолжится выездная вакцинация кошек и собак

Домашних животных привьют от бешенства, за дополнительную плату сделают паспорта и чипы.

В апреле специалисты Республиканской станции по борьбе с болезнями животных, подведомственной министерству сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, продолжат работу по выездной вакцинации животных.

Ветеринарные специалисты учреждения проведут вакцинацию кошек и собак против бешенства и других болезней животных в специально оборудованном автомобиле, который будет выезжать в разные районы Петрозаводска весь апрель с 16.00 до 19.30 согласно следующему графику:

- 2 и 3 апреля - ул. Ровио, д. 15 (между магазинами "Ритм" и "Магнит");

- 4 и 5 апреля - ул. Ключевая, д. 14 (возле магазина "Десяточка");

- 11-13 апреля - земельный участок на пересечении ул. Инженерной и пр. Октябрьского;

17-19 апреля - угол пересечения Березовой аллеи, д. 29 и ул. Древлянка (возле магазина "Магнит");

- 23 апреля - ул. Сулажгорская (конечная остановка автобусов);

25 и 26 апреля – пл. Кирова;

27 и 28 апреля - ул. Ла-Рошель, возле д. 7б (магазин "Скиппи").

Вакцинация против бешенства отечественной вакциной "Рабикан" проводится бесплатно. По желанию владельца можно провести комплексную платную вакцинацию. В специально оборудованном автомобиле можно также получить иные платные услуги Учреждения: оформить ветеринарный паспорт животного, провести электронное мечение животного (чипирование со сканированием).