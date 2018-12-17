В Петрозаводске проездной на троллейбус для студентов подорожает в два раза

Администрация Петрозаводска планирует с 1 января повысить стоимость проездного билета для студентов до 800 рублей, для школьников – до 600 рублей.

Это следует из проекта решения "О стоимости месячных проездных билетов в общественном транспорте на регулярных городских маршрутах ПМУП "Городской транспорт" для студентов и школьников", который администрация внесла в Петросовет.

Сейчас проездной для студентов и школьников в Петрозаводске стоит 400 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".